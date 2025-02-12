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07:50, 12 февраля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для раскачки метаболизма

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшие упражнения для раскачки метаболизма. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт рекомендовала выполнять приседания с развернутой постановкой ног до параллели бедра с полом или ниже. Следующими станут выпады со средней постановкой ног и углом в коленях 90 градусов. При этом важно следить, чтобы таз при приседании не уходил в стороны, а опускался ровно вниз.

Далее необходимо делать подтягивания средним прямым хватом на турнике или в компенсаторе. Четвертым упражнением станут отжимания от пола до касания грудью или жим штанги лежа с весом. Последним упражнением Вереникина рекомендовала румынскую становую тягу или тягу сумо с гантелями или штангой.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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