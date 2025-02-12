Обвиняемые в теракте на Крымском мосту отвергли свою причастность к преступлению

Адвокат Раджабов: 8 фигурантов дела о теракте на Крымском мосту не признают вину

Слушания по делу о теракте на Крымском мосту закрыли из-за секретных материалов

Начало событий в новости Слушания по делу о теракте на Крымском мосту закрыли из-за секретных материалов

Восемь фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года, отвергли свою причастность к преступлению. Об этом сообщил адвокат Гасан Раджабов, передает РИА Новости.

На закрытых слушаниях в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону подсудимые заявили, что не признают вину в инкриминируемом им деянии. На скамье подсудимых восемь человек с гражданством России, Армении и Украины.

Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье о контрабанде взрывных устройств.

Ранее суд решил закрыть процесс из-за секретных материалов в деле.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.