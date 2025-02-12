Слушания по делу о теракте на Крымском мосту закрыли из-за секретных материалов

Суд закрыл процесс по делу о теракте на Крымском мосту из-за секретности

Начался суд по делу о теракте на Крымском мосту

Начало событий в новости Начался суд по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение в закрытом режиме рассмотреть уголовное дело о теракте на Крымском мосту, совершенном в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На процесс не пустят представителей прессы и общественности в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».

На скамье подсудимых восемь человек с гражданством России, Армении и Украины. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье «Контрабанда взрывных устройств».

3 декабря 2024 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу — по нему проходит восемь человек.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.