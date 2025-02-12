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12:22, 12 февраля 2025Силовые структуры

Начался суд по делу о теракте на Крымском мосту

Суд начал рассматривать дело о теракте на Крымском мосту с 8 фигурантами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение по существу уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых восемь человек с гражданством России, Армении и Украины. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по статье «Контрабанда взрывных устройств».

На первом заседании был поднят вопрос о закрытии процесса от прессы и общественности в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».

3 декабря 2024 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу — по нему проходит восемь человек.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года — был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

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