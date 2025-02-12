При атаке ВСУ на российский регион пострадали мирные жители

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках ВСУ

Два человека пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара», — написал чиновник.

На данный момент бойцы самообороны доставили их в больницу, где пострадавшим оказали первую помощь. Затем их планируется транспортировать в Валуйскую ЦРБ.

Помимо этого, ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов региона. В частности, поселок Октябрьский дважды попал под обстрел. В городе Грайворон многоквартирный дом попал под удар беспилотника. Село Тишанка также обстреляли со стороны Украины. В перечисленных случаях, следует из поста губернатора, пострадавших нет.

Накануне в небе над российскими регионами сбили четыре беспилотника украинских войск. В оборонном ведомстве заявили, что один дрон был сбит над Курской областью, еще три — над Белгородской. Это произошло в промежутке с 16:40 до 17:45 по московскому времени.