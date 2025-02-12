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16:11, 12 февраля 2025Бывший СССР

Расстояние от позиций ВС России до административных границ ДНР оценили

Военный эксперт Гагин: ВС РФ осталось 1,5 км до административных границ ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России на угледарском направлении осталось пройти 1,5 километра, чтобы достичь административных границ Донецкой народной республики (ДНР). Расстояние от позиций российских войск до границ региона оценил военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«У нас до административных границ нашей республики и России остаются считаные километры — около полутора километров», — заявил эксперт.

Он добавил, что при этом на угледарском направлении российским войскам предстоит серьезная работа, потому что украинская армия сражается за каждый опорный пункт.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Максим Мусиец рассказал о сдаче в плен на угледарском направлении подразделения 58-й бригады украинской армии, набранного из осужденных. По его словам, оставшихся военных бросило командование, сбежавшее перед началом штурма.

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