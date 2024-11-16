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06:25, 16 ноября 2024Бывший СССР

Командиры оставили бойцов ВСУ без патронов и сбежали

Пленный Мусиец: подразделение ВСУ сдалось, так как бойцам не дали патронов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделение 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из набранных в армию осужденных сдалось, поскольку бойцам не дали патронов, сообщил РИА Новости пленный Максим Мусиец.

Он рассказал, что оставшихся на угледарском направлении военных бросило командование, сбежавшее перед началом штурма. «Начался минометный обстрел по нашим позициям, и командиров в рацию было не слышно. Отвечал нам связист. Когда мы поинтересовались, что делать, нам сказали: "Делайте что хотите". Нам говорили, что есть на позициях патроны. Патронов не было. Гранат тоже там не было», — заявил Мусиец.

Украинский военнопленный отметил, что солдатам выдавали боекомплект, однако в ящиках находились патроны другого калибра. Таким образом бойцов ВСУ ввели в заблуждение, чтобы они вышли на позиции, утверждает Мусиец.

Ранее стало известно, что группа бойцов ВСУ, зашедшая в Курскую область, решила сдаться, услышав, как российские войска почти без потерь взяли сразу пять украинских позиций.

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