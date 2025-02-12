Россиянин похитил миллионы рублей при исполнении госконтрактов

В Северной Осетии мужчина похитил более 6,5 млн руб при исполнении госконтрактов

В Северной Осетии мужчина похитил более 6,5 миллиона рублей при исполнении государственных контрактов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили факты хищения при исполнении госконтрактов 42-летним жителем Владикавказа. Мужчина втайне от своей знакомой открыл на нее юридическое лицо. После чего от ее имени с октября по декабрь 2023 года заключил 23 государственных контракта с бюджетными организациями на поставку технических средств реабилитации для инвалидов.

По этим договорам на счет компании было перечислено более десяти миллионов рублей. Однако фирма, которой неформально управлял подозреваемый, исполнила свои обязательства не в полном объеме, поставив оборудования на сумму около 3,5 миллиона рублей. Оставшиеся 6,5 миллиона злоумышленник потратил по собственному усмотрению.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что россиянин выдал себя за генерала и обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей.