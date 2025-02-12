Российские военные в два раза нарастили силу ударов по ВСУ на одном из участков фронта

Марочко: ВС России нарастили силу ударов по ВСУ на участке Сватово — Лисичанск

Российские военные нарастили силу ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«За последнее время ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ значительно нарастили удары по ВСУ на участке Сватово — Лисичанск. Увеличения поражения целей почти в два раза удалось добиться за счет наращивания использования ВКС (Воздушно-космических сил — прим. «Ленты.ру») и FPV-дронов», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, наиболее интенсивными стали атаки российских подразделений в районе Новоегоровки, Невского и Белогоровки. Марочко также отметил нехватку средств противовоздушной обороны у украинских бойцов на данном участке фронта.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в Харьковской области. Сообщалось, что ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта в районе населенного пункта Западное.