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22:09, 12 февраля 2025Экономика

Рубль укрепился на фоне разговора Трампа и Путина

Российский рынок акций усилил рост на фоне разговора Трампа и Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Российский рынок акций усилил рост на фоне разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Также до отметки в 93 рубля за доллар укрепилась российская валюта. Рублевый индекс Мосбиржи к 20:20, после сообщений о переговорах глав государств, рос на 2,38 процента до 3 089,95 пункта, достигая на пике 3 097,14 пункта.

Ранее 12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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