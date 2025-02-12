Салоны красоты в России стали больше зарабатывать

«Эвотор»: Оборот салонов красоты в России в 2024 году вырос вдвое

В 2024 году оборот салонов красоты в России вырос вдвое. О том, что бизнес стал больше зарабатывать, со ссылкой на исследование «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и компанией «Эвотор» сообщает ТАСС.

По итогам года средний чек салонов красоты вырос на шесть процентов, до 3,03 тысячи рублей. Как отмечают авторы, в январе 2025 года средняя стоимость похода в барбершоп увеличился на семь процентов год к году, до 1,76 тысячи рублей. В обычных парикмахерских мужская стрижка подорожала на пять процентов, до 924 рублей. Средняя цена маникюра по стране увеличилась на десять процентов, до 2,16 тысячи рублей.

Для исследования использовали данные смарт-терминалов «Эвотор», установленные более чем в 50 тысячах парикмахерских, салонах красоты, барбершопах, маникюрных салонах и иных заведениях. Аналитики рассчитывали среднюю стоимость стрижки, маникюра и средний чек предприятий в каждом сегменте. Также авторы использовали итоги опроса «ЮMoney», в котором приняли участие 1,5 тысячи пользователей сервиса.

Ранее аналитики «Платформы ОФД» отмечали, что по итогам первых семи месяцев 2024 года число чеков россиян в парикмахерских и салонах красоты увеличилось на 11 процентов в годовом выражении. При этом заметно выросла заинтересованность граждан в дорогостоящих видах услуг в премиальных салонах красоты.