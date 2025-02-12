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07:22, 12 февраля 2025Силовые структуры

Следователи оценили версию об использовании кислоты при расправе над бывшим мэром Тарховым

СК проверяет все версии и мотивы убийства экс-мэра Тархова и его жены
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Следователи работают над всеми версиями и проверяют различные мотивы в рамках уголовного дела о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой. Об этом РИА Новости заявили в управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области, комментируя появившуюся информацию об использовании кислоты для уничтожения тел жертв.

В ведомстве указали, что версий много и пока делать какие бы то ни было выводы преждевременно.

12 февраля было выдвинуто предположение патологоанатомов о том, что тела четы Тарховых могли растворить в кислоте. В случае найти их практически невозможно — остаются только зубы. Еще сложнее дела обстоят с поиском частей тел — они могут затеряться среди тонн мусора на полигоне «Преображенка».

Сейчас силовики смогли установить, в каком именно месте полигона разгружалась машина с мусором. В поисках тел задействованы около 100 человек.

По версии следствия, с экс-мэром Самары и его женой расправилась внучка, а затем попыталась скрыть следы преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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