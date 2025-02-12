Стало известно о планах США разобраться с Зеленским в вопросе трат Украины

Fox News: Бессент заставит Зеленского отчитаться, куда ушло финансирование США

Министр финансов США Скотт Бессент, который планирует посетить Киев в феврале, заставит президента Украины Владимира Зеленского отчитаться о том, на что ушло американское финансирование. Об этом рассказал Fox News.

«Ожидается, что Бессент обсудит с украинским лидером санкции, редкоземельные металлы и то, куда были направлены средства США», — говорится в материале, основанном на собственных источниках. Уточняется, что Бессенту предстоит разобраться, были ли траты средств, переданных республике американскими партнерами, обоснованы.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский министр финансов Скотт Бессент посетит Украину для встречи с украинским лидером. Он добавил, что боевые действия в зоне конфликта «должны завершиться и завершатся скоро».