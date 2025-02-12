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09:06, 12 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал освобождение еще одного американца

Трамп заявил, что в среду освободят еще одного американца, но не назвал имя
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После освобождения из тюрьмы в России Марка Фогеля 12 февраля будет освобожден еще один американец. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время приема Фогеля в Белом доме. Трансляция доступна на YouTube.

«Кое-кто еще будет освобожден в среду, вы об этом узнаете», — анонсировал американский лидер.

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России американского гражданина. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что «Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем».

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