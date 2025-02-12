Трамп примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы примет в Белом доме отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное расписание политика.
Встреча американского лидера и Фогеля запланирована на 22:00 по местному времени (06:00 по московскому) и пройдет в комнате для дипломатических приемов Белого дома.
Ранее Трамп прокомментировал возвращение Марка Фогеля и заявил, что Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону. Он также понадеялся, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению украинского конфликта.
11 февраля стало известно, что спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля. Спецпосланник Трампа тайно вел переговоры о сделке.