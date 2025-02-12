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03:14, 12 февраля 2025Мир

Трамп примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

Трамп в ближайшие часы примет возвращенного из России Марка Фогеля в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы примет в Белом доме отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное расписание политика.

Встреча американского лидера и Фогеля запланирована на 22:00 по местному времени (06:00 по московскому) и пройдет в комнате для дипломатических приемов Белого дома.

Ранее Трамп прокомментировал возвращение Марка Фогеля и заявил, что Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону. Он также понадеялся, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению украинского конфликта.

11 февраля стало известно, что спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля. Спецпосланник Трампа тайно вел переговоры о сделке.

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