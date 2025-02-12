Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России гражданина США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возвращение отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля и заявил, что Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону. Об этом сообщает РИА Новости.
Политиктакже выразил надежду, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией.
11 февраля стало известно, что Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля. Спецпосланник Трампа тайно вел переговоры о сделке.