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01:16, 12 февраля 2025Мир

Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России гражданина США

Трамп после возвращение американца Фогеля заявил, что РФ хорошо отнеслась к США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возвращение отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках гражданина США Марка Фогеля и заявил, что Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону. Об этом сообщает РИА Новости.

Политиктакже выразил надежду, что это станет началом отношений, которые приведут к завершению конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией.

11 февраля стало известно, что Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля. Спецпосланник Трампа тайно вел переговоры о сделке.

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