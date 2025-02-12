Трамп счел Путина «конкурентом в регионе»

Президент США Дональд Трамп рассматривает российского лидера Владимира Путина как «конкурента в регионе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Трансляцию вел Reuters.
При этом Трамп считает важным поддержание дипломатических отношений между двумя государствами, добавила она.
Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.