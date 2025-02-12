Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

Солдат ВСУ Полищук заявил о желании остаться в российском плену

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Полищук заявил о желании остаться в российском плену вместо возвращения в армию. Его слова передает ТАСС.

«У меня была возможность убежать к своим, но я не хотел, побоялся, подумал, что лучше так, как есть. Ко мне было нормальное отношение, не обижали», — рассказал пленный украинец.

Он рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали его по пути на работу, сказав, что будет только проверка документов. По его словам, в подразделении часто случались факты дезертирства, а в некоторых из них можно было отдать зарплатную карточку командиру и отправиться домой.

Ранее плененный в Курской области боец ВСУ Петр Полинкевич рассказал о несовершеннолетних в составе украинской штурмовой бригады. По его словам, он видел 16-летних подростков на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде.