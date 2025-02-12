Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 12 февраля 2025Бывший СССР

Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

Солдат ВСУ Полищук заявил о желании остаться в российском плену
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Полищук заявил о желании остаться в российском плену вместо возвращения в армию. Его слова передает ТАСС.

«У меня была возможность убежать к своим, но я не хотел, побоялся, подумал, что лучше так, как есть. Ко мне было нормальное отношение, не обижали», — рассказал пленный украинец.

Он рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали его по пути на работу, сказав, что будет только проверка документов. По его словам, в подразделении часто случались факты дезертирства, а в некоторых из них можно было отдать зарплатную карточку командиру и отправиться домой.

Ранее плененный в Курской области боец ВСУ Петр Полинкевич рассказал о несовершеннолетних в составе украинской штурмовой бригады. По его словам, он видел 16-летних подростков на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

      Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

      Disney откажется от инклюзивности после указов Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше