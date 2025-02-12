В Британии высказались о призыве США к увеличению военных расходов

Минобороны Британии: Европа услышала призыв США к увеличению военных расходов

Европейские страны услышали призыв США к увеличению военных расходов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом пишет РИА Новости.

Он приветствовал министра обороны США Пита Хегсета на его должности. «Мы услышали его призыв к европейским странам активизироваться. Мы делаем это и будем делать», — высказался Хили.

Министр отметил, что 60 процентов помощи Украине за прошлый год пришло от европейских стран.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о планах добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня пяти процентов их ВВП. По его словам, Североатлантический альянс не сможет выполнять задачи при расходах в размере двух процентов от ВВП стран.