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21:17, 12 февраля 2025Мир

В Британии высказались о призыве США к увеличению военных расходов

Минобороны Британии: Европа услышала призыв США к увеличению военных расходов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Европейские страны услышали призыв США к увеличению военных расходов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом пишет РИА Новости.

Он приветствовал министра обороны США Пита Хегсета на его должности. «Мы услышали его призыв к европейским странам активизироваться. Мы делаем это и будем делать», — высказался Хили.

Министр отметил, что 60 процентов помощи Украине за прошлый год пришло от европейских стран.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о планах добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня пяти процентов их ВВП. По его словам, Североатлантический альянс не сможет выполнять задачи при расходах в размере двух процентов от ВВП стран.

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