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10:45, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Черниговской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Глава Черниговской ОВА Чаус сообщил о пожаре критической инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки», — написал чиновник.

По его словам, пожар возник после удара БПЛА по городу Прилуки в регионе.

Ранее стало известно, что в Киеве после серии взрывов в ночь на 12 февраля начались отключения света. Отмечается, что свет пропал в некоторых частях Оболонского района украинской столицы. При этом подробности инцидента журналисты не уточнили.

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