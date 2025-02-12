В ЕС отказались признать Украину европейской страной

Жители Европы заявили, что им трудно воспринимать Украину как европейскую страну. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на проведенный опрос.
«47 процентов французов и 50 процентов итальянцев заявили, что им трудно воспринимать Украину как европейскую страну», — отмечает газета.
Авторы материала также указали на то, что в Болгарии и Венгрии многие посчитали Россию союзником или необходимым партнером Европейского союза (ЕС), а не соперником или противником.
Ранее страны-союзницы США в Европе начали менять подход к поддержке Украины, подстраивая его под позицию американского лидера Дональда Трампа, который стремится к мирному урегулированию конфликта путем переговорам.