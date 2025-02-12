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14:55, 12 февраля 2025Мир

В ЕС отказались признать Украину европейской страной

Опрос Guardian: Жители Европы не признают Украину европейской страной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Европы заявили, что им трудно воспринимать Украину как европейскую страну. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на проведенный опрос.

«47 процентов французов и 50 процентов итальянцев заявили, что им трудно воспринимать Украину как европейскую страну», — отмечает газета.

Авторы материала также указали на то, что в Болгарии и Венгрии многие посчитали Россию союзником или необходимым партнером Европейского союза (ЕС), а не соперником или противником.

Ранее страны-союзницы США в Европе начали менять подход к поддержке Украины, подстраивая его под позицию американского лидера Дональда Трампа, который стремится к мирному урегулированию конфликта путем переговорам.

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