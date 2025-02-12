Опрос Guardian: Жители Европы не признают Украину европейской страной

Жители Европы заявили, что им трудно воспринимать Украину как европейскую страну. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на проведенный опрос.

«47 процентов французов и 50 процентов итальянцев заявили, что им трудно воспринимать Украину как европейскую страну», — отмечает газета.

Авторы материала также указали на то, что в Болгарии и Венгрии многие посчитали Россию союзником или необходимым партнером Европейского союза (ЕС), а не соперником или противником.

Ранее страны-союзницы США в Европе начали менять подход к поддержке Украины, подстраивая его под позицию американского лидера Дональда Трампа, который стремится к мирному урегулированию конфликта путем переговорам.