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06:08, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Страны Европы начали менять подход к поддержке Украины из-за Трампа

Politico: В ЕС меняют подход к поддержке Киева из-за стремления Трампа к миру
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны-союзницы Вашингтона в Европе меняют подход к поддержке Украины, подстраивая его под позицию президента США Дональда Трампа, который стремится к мирному урегулированию конфликта путем переговором. Такое мнение высказано в статье Politico.

«Стратегия по Украине тихо меняется в Европе в соответствии с изменением тональности заявлений Соединенных Штатов — от обещаний неизменной поддержки до попыток усадить Киев за стол переговоров при обеспечении для него выгодного положения», — отмечают аналитики издания.

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