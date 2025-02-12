Страны Европы начали менять подход к поддержке Украины из-за Трампа

Politico: В ЕС меняют подход к поддержке Киева из-за стремления Трампа к миру

Страны-союзницы Вашингтона в Европе меняют подход к поддержке Украины, подстраивая его под позицию президента США Дональда Трампа, который стремится к мирному урегулированию конфликта путем переговором. Такое мнение высказано в статье Politico.

«Стратегия по Украине тихо меняется в Европе в соответствии с изменением тональности заявлений Соединенных Штатов — от обещаний неизменной поддержки до попыток усадить Киев за стол переговоров при обеспечении для него выгодного положения», — отмечают аналитики издания.