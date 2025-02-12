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03:00, 12 февраля 2025Мир

На Западе обратились к американскому вице-президенту перед встречей с Зеленским

Профессор Малинен призвал Вэнса не подписывать никакие документы с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским не подписывать никакие документы из-за его нелегитимности. Эксперт опубликовал пост в соцсети X.

«Совет вице-президенту относительно его встречи с Зеленским. Поскольку он правит в условиях военного положения, то любой документ, который он подпишет, не может иметь юридической силы из-за его нелегитимности», — объяснил профессор.

Ранее американские СМИ написали, что вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Он отметил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 12 февраля, где будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».

До этого Владимир Зеленский допустил встречу с Дональдом Трампом после завершения Мюнхенской конференции по безопасности.

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