На Западе обратились к американскому вице-президенту перед встречей с Зеленским

Профессор Малинен призвал Вэнса не подписывать никакие документы с Зеленским

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским не подписывать никакие документы из-за его нелегитимности. Эксперт опубликовал пост в соцсети X.

«Совет вице-президенту относительно его встречи с Зеленским. Поскольку он правит в условиях военного положения, то любой документ, который он подпишет, не может иметь юридической силы из-за его нелегитимности», — объяснил профессор.

Ранее американские СМИ написали, что вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Он отметил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 12 февраля, где будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».

До этого Владимир Зеленский допустил встречу с Дональдом Трампом после завершения Мюнхенской конференции по безопасности.