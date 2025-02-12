В Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

The Guardian: Жители Европы выступают за компромиссное урегулирование на Украине

Жители Европы выступают за «компромиссное урегулирование» конфликта на Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

«Большинство или значительная часть населения во всех странах, в том числе 55 процентов в Дании, 49 процентов в Великобритании и 44 процента в Польше, заявили, что "компромиссное урегулирование" является наиболее вероятным исходом конфликта на Украине», — говорится в материале.

При этом население Эстонии, Дании, Великобритании и Португалии считают, что продолжение поддержки Киева, а не стремление к урегулированию, должно оставаться приоритетом Европы.

Результаты того же опроса показали, что жителям Европы трудно воспринимать Украину как европейскую страну. Такого мнения придерживается 47 процентов французов и 50 процентов итальянцев. В то же время жители Болгарии и Венгрии заявили, что считают Россию союзником или необходимым партнером Европейского союза (ЕС), а не соперником или противником.