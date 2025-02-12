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21:51, 12 февраля 2025Россия

В Госдуме предсказали давление на Трампа со стороны демократов из-за Украины

Депутат Чепа: демократы в США будут давить на Трампа из-за финансирования Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с РИА Новости предсказал, что демократы в США будут давить на президента Дональда Трампа из-за финансирования Киева.

«Посмотрим, как будут дальше развиваться события, удастся ли Трампу выдержать натиск со стороны своих, будем называть их "ястребами"», — отметил парламентарий.

Чепа добавил, что демократы окажут давление на главу государства, поскольку «разборки относительно финансирования Украины» могут негативно сказаться на их партии.

Ранее 12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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