В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

Захарова: Слова Зеленского об обмене территориями с Россией являются бредом

Слова президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией являются бредом. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — прим. «Ленты.ру»), невозможно», — сказала она.

По словам дипломата, в своих интервью украинский лидер часто делает громогласные заявления, не имеющие логики. Она подчеркнула, что это необходимо для решения тактических задач руководства республики — показать картину прогресса на курском направлении.