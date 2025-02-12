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11:03, 12 февраля 2025Бывший СССР

В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

Захарова: Слова Зеленского об обмене территориями с Россией являются бредом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Слова президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией являются бредом. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — прим. «Ленты.ру»), невозможно», — сказала она.

По словам дипломата, в своих интервью украинский лидер часто делает громогласные заявления, не имеющие логики. Она подчеркнула, что это необходимо для решения тактических задач руководства республики — показать картину прогресса на курском направлении.

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