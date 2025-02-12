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10:05, 12 февраля 2025Россия

В России предложили списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность бойцам

В ГД предложили списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность бойцам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В России предложили списывать часть кредита получившим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине инвалидность бойцам. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, передает RT.

Как следует из пояснительной записки к проекту, действующее законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для военнослужащих, получивших I группу инвалидности на СВО, в то время как II группа инвалидности такой возможности не имеет.

Законопроект предполагает, что с военнослужащих этой категории смогут списывать кредитные обязательства на сумму, не превышающую один миллион рублей.

«Считается, что они могут работать, в состоянии заработать себе на жизнь, а значит, якобы могут оплачивать счета по кредитам, что на самом деле абсолютно не так», — пояснил автор инициативы Сергей Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам некоторым участникам СВО — призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с Минобороны сроком минимум на один год. Речь шла о списании именно просроченных кредитов, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

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