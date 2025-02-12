Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 12 февраля 2025Россия

В российские школы захотели вернуть оценки за поведение

В Госдуме предложили вернуть в школы оценки за поведение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В российские школы захотели вернуть оценки за поведение. Соответствующий законопроект намерены внести на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, предполагается, что у школьников появится дневник социального поведения, который поможет им понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде, а учителя станут наставниками, которые помогут детям стать взрослыми и ответственными.

Авторы инициативы полагают, что если ученик будет знать, что его поведение оценивают, он станет внимательнее относиться к другим и следовать нормам.

«Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путем оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником», — следует из документа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть инициативы Совета по правам человека (СПЧ) в сфере образования. Речь, в частности, шла о возвращении оценки по поведению. Как отмечал председатель СПЧ Валерий Фадеев, мера должна быть направлена на защиту учителей, которые регулярно подвергаются нападкам со стороны школьников. По его мнению, неудовлетворительная оценка могла бы стать основанием для оставления ученика на второй год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Вооруженный металлической трубой россиянин ломился в детский сад и попал на видео

      Москвичей предупредили о сохранении аномально высокого давления

      Любовные утехи российских енотов на крыше едущего такси попали на видео

      Алиев назвал отношения с США при Трампе успешными

      Россиян предупредили о наказании за неправильно выброшенный мусор

      Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в залив Америки

      Российские туристы прекратили ездить на популярный курорт Турции

      На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

      В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше