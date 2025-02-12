Бывший чиновник Кук: Дружба США и РФ создаст новую парадигму отношений

Установление дружеских отношений между Россией и Соединенными Штатами создаст абсолютно новую парадигму международных отношений. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил член Комиссии США по изящным искусствам и специалист по России Родни Кук.

«Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой», — сказал бывший чиновник, подчеркнув, что новая система международных отношений «будет на века».

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп дружески настроен по отношению к России, но для налаживания отношений ему предстоит изменить существующую модель взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, «которая существовала в последние десятилетия».

Ранее Трамп опубликовал в соцсетях ссылку на выступление своего российского коллеги Владимира Путина, в котором тот заявил, что скоро европейцы «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». При этом американский лидер не сопроводил ее никаким комментарием.