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10:25, 12 февраля 2025Мир

В США назвали результат будущей дружбы с Россией

Бывший чиновник Кук: Дружба США и РФ создаст новую парадигму отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Установление дружеских отношений между Россией и Соединенными Штатами создаст абсолютно новую парадигму международных отношений. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил член Комиссии США по изящным искусствам и специалист по России Родни Кук.

«Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой», — сказал бывший чиновник, подчеркнув, что новая система международных отношений «будет на века».

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По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп дружески настроен по отношению к России, но для налаживания отношений ему предстоит изменить существующую модель взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, «которая существовала в последние десятилетия».

Ранее Трамп опубликовал в соцсетях ссылку на выступление своего российского коллеги Владимира Путина, в котором тот заявил, что скоро европейцы «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». При этом американский лидер не сопроводил ее никаким комментарием.

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