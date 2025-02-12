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18:23, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности противостоять России без США

Зеленский: Без помощи США Путин съест Украину
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Без помощи Киеву со стороны США президент России Владимир Путин сможет добиться всех геополитических целей и «съест» Украину. О невозможности противостоять Москве без Вашингтона заявил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

«Без помощи США он [президент Путин] постепенно съест нас», — заявил украинский лидер.

Он заявил, что Россия способна достигать политических целей в Европе, и выразил уверенность, что без Киева Брюсселю будет нечего противопоставить Москве.

В интервью Зеленский также признал маловероятность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). По его словам, членству Киева в альянсе сопротивляются США, Германия и Венгрия.

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