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11:30, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли потерю власти до мая

Дубинский: Зеленский потеряет власть на Украине до 13 мая 2025 года
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть до конца весны 2025 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. 13 мая будет 1,5 года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше», — предрек парламентарий.

По словам нардепа, отказ США от предоставления Украине гарантий безопасности ставит и Зеленского, и всю страну в невыгодное положение. Он также отметил, что без американских гарантий Европа не сможет оказывать Киеву финансовую помощь.

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