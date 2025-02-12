Дубинский: Зеленский потеряет власть на Украине до 13 мая 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть до конца весны 2025 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. 13 мая будет 1,5 года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше», — предрек парламентарий.

По словам нардепа, отказ США от предоставления Украине гарантий безопасности ставит и Зеленского, и всю страну в невыгодное положение. Он также отметил, что без американских гарантий Европа не сможет оказывать Киеву финансовую помощь.