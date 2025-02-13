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16:59, 13 февраля 2025Экономика

Более десятка жителей Петербурга попало в больницу из-за гололеда

В Санкт-Петербурге 12 человек получили травмы из-за гололеда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Не менее 12 жителей Санкт-Петербурга попали в больницу из-за гололеда за последние два дня. Пострадавшие обращались за помощью с травмами различной тяжести — от ушибов до сотрясений и серьезных переломов, сообщает «Мойка78».

11 февраля, в частности, 42-летняя пациентка получила закрытый перелом латеральной лодыжки. Еще одну горожанку в возрасте 47 лет госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травме и сотрясением мозга, сейчас она находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

12 февраля 58-летняя женщина обратилась к врачам со сложным перелом лодыжек и заднего края большеберцовой кости со смещением отломков. Также зафиксировано несколько случаев переломов голени с тяжелыми последствиями. 63-летний горожанин сломал наружную лодыжку со смещением, еще двое мужчин старше 80 лет сломали несколько ребер.

Ранее жители Петербурга пожаловались на гололед и плохую работу властей по уборке снега. Во время температурных перепадов в январе на дорогах города образовался слой льда, который мешал горожанам передвигаться по улицам.

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