Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в откровенном наряде

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

24-летняя инфлюэнсерша позировала перед камерой, сидя на кровати. Она надела облегающий розовый комбинезон с мини-шортами, сквозь ткань которого просвечивал бюстгальтер.

При этом сетевая знаменитость распустила уложенные на бигуди волосы, обвела губы коричневым карандашом и подчеркнула глаза светло-голубыми тенями и черными стрелками. Также она нанесла румяна на щеки и нарисовала на лице маленькое черное сердце.

Ранее в феврале Дилара Зинатуллина показала фанатам фото топлес.