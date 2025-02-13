Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:39, 13 февраля 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал DILARA

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

24-летняя инфлюэнсерша позировала перед камерой, сидя на кровати. Она надела облегающий розовый комбинезон с мини-шортами, сквозь ткань которого просвечивал бюстгальтер.

При этом сетевая знаменитость распустила уложенные на бигуди волосы, обвела губы коричневым карандашом и подчеркнула глаза светло-голубыми тенями и черными стрелками. Также она нанесла румяна на щеки и нарисовала на лице маленькое черное сердце.

Ранее в феврале Дилара Зинатуллина показала фанатам фото топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным

      На Западе раскрыли возможные сроки прекращения огня на Украине

      Бывшего кандидата в президенты США утвердили главой Минздрава

      Обвиняемый пришел в суд с наркотиками и стал фигурантом еще одного дела

      Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в откровенном наряде

      Известная российская юмористка рассказала об удивившей ее особенности израильтян

      Российская чиновница вступила в добровольческий батальон

      Врач опровергла главные мифы о фруктах

      В офисе Зеленского рассказали о проблемах в отношениях с Трампом

      Мать двоих детей отправилась в путешествие в честь своего юбилея и не выжила из-за болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше