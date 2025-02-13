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06:06, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал неожиданный способ борьбы с бессонницей

Врач Мясников заявил, что при проблемах со сном можно плотно поесть на ночь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный способ борьбы с бессонницей. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Гость программы пожаловался Мясникову, что засыпает только в четыре часа утра и никак не может уснуть раньше. Врач посоветовал мужчине рано вставать и не ложиться спать днем, а также съесть на ночь «тазик макарон с сыром или кастрюльку пельменей».

«Про пельмени и макароны не шучу. Честно, не шучу. Потому что если на ночь поел плотно, настолько, что ты уже просто ни о чем не думаешь, и уползаешь спать — это совсем другое дело», — заявил доктор. При этом, по его словам, после такого ужина не следует смотреть в телефон или отвлекаться на другие дела.

Ранее Мясников призвал вернуть одну известную советскую практику. По его словам, в России необходимо проводить санпросветработу.

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