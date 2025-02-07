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12:36, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал вернуть одну советскую медицинскую практику

Врач Мясников заявил, что в России следует проводить санпросветработу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» вернуть одну советскую медицинскую практику. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что в России следует проводить просветительскую работу по вопросам здоровья.

Мясников заявил, что с населением нужно говорить о здоровье не только в рамках телевизионных передач. Он также добавил, что в сети много ложной информации о здоровье, которую распространяют неквалифицированные люди. «Лжезнахари, лжеблогеры, лжеврачи, чего только нет. Куда делась обычная эсэсэсэровская санпросветработа? Пускай тупая, пускай примитивная, но она хоть какая-то была», — порассуждал Мясников.

Доктор посетовал, что в сети сложно найти достоверные сведения о здоровье среди ложной информации и коммерческих предложений.

Ранее Мясников признался, что «мерзко завидует» одному типу людей. Он заявил, что не любит бегунов из-за их выносливости.

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