Доктор Мясников признался в мерзкой зависти к одному типу людей

Врач Александр Мясников заявил, что завидует бегающим людям

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» в зависти к одному типу людей. Выпуск с признанием доктора доступен на платформе «Смотрим».

Мясников признался, что ненавидит бегать. По его словам, его раздражают люди, которые занимаются этим видом физической активности в любую погоду и в любое время суток. Он добавил, что его негативное отношение вызвано тем, что такие спортсмены имеют преимущество перед ним. «Всю жизнь занимаюсь спортом, всю жизнь им завидовал и их не любил», — посетовал врач.

Он также обратился к находившейся в студии девушке, которая на протяжении одной из рубрик занималась на беговой дорожке. Он померил у нее пульс и заявил, что, несмотря на его высокие значения сразу после бега, через несколько минут они придут в норму. «Я могу только завидовать мерзко. Я вас не люблю, бегунов», — поиронизировал Мясников.

Ранее доктор призвал никогда не следовать одной рекомендации в похудении. Мясников заявил, что потеря большого веса за короткий срок может привести к гормональным нарушениям в организме.