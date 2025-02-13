Фицо: ЕС нужно протрезветь от военного безумия после разговора Путина и Трампа

Странам Европейского союза (ЕС) нужно протрезветь от военного безумия после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Евросоюзу не звонил никто. Председателю Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента не звонил никто. ЕС нужно быстро протрезветь от военного безумия и уже понять, что необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить. Иначе сообщество будет двигаться к глубокому кризису», — отметил глава словацкого правительства.

Фицо отметил, что после полуторачасового разговора с Путиным глава Белого дома «хотя бы» позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и «сообщил ему, что его ждет что-то такое невообразимое, как демократические выборы».

Ранее сообщалось, что состоявшийся 12 февраля телефонный разговор Трампа с Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок и ряд других крупных европейских политиков. По данным издания Politico, чиновники ЕС «ошеломлены» фактом разговора, так как это ставит под вопрос всю их стратегию максимальной военной и экономической помощи Украине.