Глава Пентагона ответил на вопрос о предательстве Украины после разговора Трампа с Путиным

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что весь мир заинтересован в решении конфликта на Украине путем мирных переговоров. С таким заявлением он выступил в преддверии встречи глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе, передает The Guardian.
«Нет никакого предательства. Есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире. В мире, достигнутом путем переговоров», — сказал Хегсет журналистам, отвечая на вопрос, не является ли стремление президента США Дональда Трампа к переговорам с Россией предательством Украины.
Министр обороны США назвал Трампа «лучшим переговорщиком на планете», так как он усадил обе стороны конфликта за стол переговоров.