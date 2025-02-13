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11:56, 13 февраля 2025Мир

Глава Пентагона ответил на вопрос о предательстве Украины после разговора Трампа с Путиным

Хегсет: Мир заинтересован в решении конфликта на Украине путем переговоров
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Michael Probst / AP

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что весь мир заинтересован в решении конфликта на Украине путем мирных переговоров. С таким заявлением он выступил в преддверии встречи глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе, передает The Guardian.

«Нет никакого предательства. Есть признание того, что весь мир и США заинтересованы в мире. В мире, достигнутом путем переговоров», — сказал Хегсет журналистам, отвечая на вопрос, не является ли стремление президента США Дональда Трампа к переговорам с Россией предательством Украины.

Министр обороны США назвал Трампа «лучшим переговорщиком на планете», так как он усадил обе стороны конфликта за стол переговоров.

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