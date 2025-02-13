Глеб Калюжный рассказал о полученном на съемках переломе

Актер Глеб Калюжный сломал палец во время съемок сериала «Челюскин. Первые»

Актер Глеб Калюжный, известный по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Содержанки», рассказал о сложных съемках в проекте «Челюскин. Первые». Его слова передает издание «Комсомольская правда».

Во время закрытой премьеры сериала на Мосфильме создатели проекта рассказали о том, что из-за тяжелых погодных условий команда столкнулась с трудностями, а актер Калюжный, исполнивший одну из основных ролей, во время съемок сломал палец. По словам артиста, он даже не понял, как это произошло.

«Мы снимали очередную сцену, а я смотрю — у меня палец опух. Уже после съемки поехали в травмпункт, выяснилось, что сломал палец. Я даже не понял, как и когда», — заявил Глеб.

Сериал «Челюскин. Первые» будет доступен к просмотру всем пользователям сервиса Wink с 20 февраля.

Ранее стало известно о съемках сериала про легендарный экипаж советского парохода «Челюскин». В качестве локации выбрали уже известный по фильму «Левиафан» поселок Териберка Мурманской области.