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13:37, 13 февраля 2025Культура

Из курских музеев на фоне обстрелов вывезли ценные экспонаты

Из музеев Курской области вывезли пять тысяч ценных экспонатов из-за обстрелов
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

Из музеев, расположенных в приграничных с Украиной территориях, эвакуировали около пяти тысяч экспонатов. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области Роберт Григорьян.

По словам министра, речь об особо ценных предметах, которые не подлежат восстановлению. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

«Всего вывезли 4904 предмета, эвакуировали семь филиалов, включая Беловский историко-этнографический, Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский краеведческие музеи. Также были эвакуированы три музея города Льгова», — рассказал Григорьян.

Уточняется, что, среди прочего, из Суджи были спасены 120 картин курского художника-передвижника Петра Лихина, созданные в 1910-1950-х годах, Библия и Евангелие XVIII века. Из Рыльска вывезли мраморные скульптуры XVIII-ХIХ веков.

Ранее стало известно, что в Курской области при ракетном ударе разрушен Глушковский краеведческий музей.

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