Избившая из-за ревности сотрудницу салона российская чиновница подала на нее заявление

Кубанская чиновница Кливцова написала заявление на избитую ей сотрудницу салона

Первая замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олеся Кливцова, которую обвинили в избиении сотрудницы салона красоты из-за ревности, написала заявление на пострадавшую за обнародование видеозаписи с ее участием. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Да, поступало заявление. [Причина] — размещение видео без согласия лица, которое на нем фигурирует», — сообщил источник. По его данным, после подачи заявления сотрудники правоохранительных органов назначили дополнительную экспертизу на фоне появления новых обстоятельств.

Кадры с похожей на Кливцову женщиной, которая жестоко избивает сотрудницу салона, появились в сети еще в ноябре 2024 года. На них видно, как похожая на чиновницу женщина подходит к администратору салона, берет его за волосы и ударяет лицом о стойку ресепшена с вопросом «дозвонилась?». Получив отрицательный ответ, она начинает таскать женщину за волосы и бить ее — слышны звуки хлестких ударов. Похожая на Кливцову посетительница салона также спрашивает у жертвы, зачем она лезет в чужую семью.

Чиновницу после скандала отстраняли от работы, но она уже вернулась к исполнению своих обязанностей в январе. Из сообщения администрации муниципального поселения следовало, что проверка после скандала не выявила нарушений в действиях чиновницы.