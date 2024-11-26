Российскую чиновницу обвинили в жестоком избиении женщины из-за ревности

Похожая на замглаву Гулькевичского района Кубани Кливцову жестоко избила женщину

Первого замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову обвинили в жестоком избиении сотрудницы салона красоты — на появившихся в сети кадрах женщина, очень похожая на чиновницу, бьет администратора из-за ревности. Видеозапись публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как похожая на чиновницу женщина подходит к администратору салона, берет его за волосы и ударяет лицом о стойку ресепшена с вопросом «дозвонилась?». Получив отрицательный ответ, она начинает таскать женщину за волосы и бить ее — слышны звуки хлестких ударов. Похожая на Кливцову посетительница салона также спрашивает у жертвы, зачем она лезет в чужую семью, и отводит ее подальше от камеры.

Во время избиения в кадре появляется мужчина — тот, из-за которого, судя по всему, и начался конфликт. Он просит похожую на Кливцову женщину успокоиться, на что та в ответ в приказном тоне говорит ему отключить камеры видеонаблюдения. Избиение тем временем продолжается — оно сопровождается многочисленными оскорблениями пострадавшей со стороны женщины.

По данным канала, кадры сняты в салоне красоты «Деталь» на Кубани. О том, обратилась ли пострадавшая после случившегося в правоохранительные органы, не сообщается.

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