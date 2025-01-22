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10:13, 22 января 2025Россия

Российская чиновница вернулась на работу после скандала с избиением из-за ревности

Обвиненная в нападении чиновница из Краснодарского края Кливцова вышла на работу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «Опасный Мир» во «ВКонтакте»

Обвиненная в нападении чиновница из Краснодарского края Олеся Кливцова вернулась на работу после служебной проверки. Это следует из отчета главы Гулькевичского района Алексея Шишикина во «ВКонтакте», выложившего кадры с совещания, в котором приняла участие и Кливцова.

Как сообщалось ранее, скандал с участием Кливцовой произошел в ноябре 2024 года — похожая на чиновницу женщина ворвалась в салон красоты и напала на администратора из ревности, обвинив в ее в попытке увести мужа. Напавшая схватила пострадавшую за волосы и начала бить головой о стойку ресепшна, приговаривая «ты, ***, в чужую семью лезешь». После вызвавшего резонанс избиения в отношении Кливцовой началась служебная проверка.

Судя по сообщению администрации муниципального поселения, проверка после скандала не выявила нарушений в действиях чиновницы. «По ее (проверки) результатам первый замглавы вышла на работу», — приводит портал «Комсомольская правда» сообщение чиновников.

Также издание отметило, что на совещание Кливцова вышла с обручальным кольцом на пальце, автор портала сделал вывод, что у чиновницы наладилась не только карьера, но и личная жизнь.

Ранее сообщалось, что российская чиновница уволилась после скандала с фото в соцсетях

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