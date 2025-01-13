Российская чиновница уволилась после скандала с фото в соцсетях

Замминистра образования Нижегородской области уволилась после скандала с фото

Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова уволилась после скандала с фото в соцсетях. Об этом пишет NN.RU.

Как отмечает издание, в 2024 году российская чиновница оказалась в центре скандала после того, как на своей личной странице в социальных сетях выложила снимки с отдыха на Кубе, где позировала в платье с листьями марихуаны. После того, как фотографии стали объектом бурных общественных обсуждений, ей пришлось удалить сначала пост, а затем и саму страницу в соцсетях.

В должности замминистра образования российского региона Кизилова проработала с 2022 года. На этом посту она занималась вопросами общего образования, кадровой политики и безопасности. До прихода в администрацию россиянка работала преподавателем в школе.

Ранее мэр чувашского города Алатырь Павел Аринин уволился после фотографии в машине с нагнувшейся под руль женщиной и непристегнутым ремнем.