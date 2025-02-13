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21:21, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине мобилизованный совершил самоубийство в ТЦК

В Хмельницком ТЦК мобилизованный совершил самоубийство
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Мобилизованный совершил самоубийство в Хмельницком территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление ТЦК.

«Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была оказана оперативная помощь и вызвана карета скорой помощи. Однако от массивного кровотечения последний скончался», — указано в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что не совершали в отношении мобилизованного мер физического или психологического воздействия.

Ранее стало известно, что жители Украины начали забирать детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы. Отмечается, что во многих семьях женщины и девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу.

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