На Украине начали забирать детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы

Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, рассказала РИА Новости жительница Житомира.

«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК», — рассказала украинка.

Жительница Харьковской области также заявила, что спрятала своих сыновей еще в начале мобилизации. По ее словам, во многих семьях женщины и девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.

Позже украинский лидер рассказал, что молодым людям, заключившим контракт с ВСУ, будут выплачивать около миллиона гривен за год. Кроме того, им пообещали предоставить право на поступление в вузы без экзаменов и ипотеку на специальных условиях.