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06:39, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине начали забирать детей из вузов

На Украине начали забирать детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, рассказала РИА Новости жительница Житомира.

«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК», — рассказала украинка.

Жительница Харьковской области также заявила, что спрятала своих сыновей еще в начале мобилизации. По ее словам, во многих семьях женщины и девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.

Позже украинский лидер рассказал, что молодым людям, заключившим контракт с ВСУ, будут выплачивать около миллиона гривен за год. Кроме того, им пообещали предоставить право на поступление в вузы без экзаменов и ипотеку на специальных условиях.

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