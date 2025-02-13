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15:31, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Объявление о запуске проекта «Железный герой» в России оказалось дипфейком

Заявление о запуске проекта «Железный герой» в России оказалось дипфейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Анна Цивилева

Анна Цивилева. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Видео с участием заместителя министра обороны Анны Цивилевой о запуске проекта «Железный герой» оказалось дипфейком. Соответствующие ролики появились в соцсетях.

В публикациях говорится, что Цивилева объявила о внедрении передовых бионических протезов «Железный герой», чтобы улучшить жизнь военнослужащих с ампутированными конечностями. Согласно распространившемуся заявлению, потеря конечностей и инвалидность не является препятствием служить родине, а военные с новыми передовыми протезами смогут еще эффективнее выполнять боевые задачи на поле боя.

В видео, на котором запечатлена Цивилева, присутствуют признаки дипфейка: сглаживание лица, а также несоответствие мимики произносимому тексту. Оригинальное видео было опубликовано 15 января. На нем Цивилева в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» говорит о поддержке ветеранов спецоперации фондом «Защитники Отечества».

Участника СВО не могут повторно отправить на фронт, если он потерял конечность. Согласно российскому законодательству и медицинским требованиям к военнослужащим, потеря конечности (руки или ноги) является основанием для признания непригодности к военной службе. Кроме того, военнослужащим, принимающим участие в СВО, полагаются выплаты при получении ранения. В том числе на основании ФЗ №306 от 7 ноября 2011 года при увольнении в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие ранения, единовременная выплата – 3 272 657 рублей.

Распространившееся заявление от имени замминистра обороны Анны Цивилевой содержит признаки дипфейка. В российском законодательстве не предусмотрено участие граждан с инвалидностью в боевых действиях, так как потеря конечности является основанием для признания непригодности к военной службе.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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