Одного из фигурантов дела о теракте против российского генерала оставили в СИЗО

Суд в Москве продлил арест обвиняемому в убийстве генерала Кириллова до 17 мая

Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Речь идет об Ахмаджоне Курбонове (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему продлили срок ареста до 17 мая.

Взрыв, унесший жизни Кириллова и его помощника, произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

Всего по делу проходят три человека. Никто из них не признает вину.