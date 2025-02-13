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15:20, 13 февраля 2025Силовые структуры

Одного из фигурантов дела о теракте против российского генерала оставили в СИЗО

Суд в Москве продлил арест обвиняемому в убийстве генерала Кириллова до 17 мая
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Речь идет об Ахмаджоне Курбонове (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему продлили срок ареста до 17 мая.

Взрыв, унесший жизни Кириллова и его помощника, произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

Всего по делу проходят три человека. Никто из них не признает вину.

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