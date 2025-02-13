Покупатели отвернулись от подмосковных новостроек

«Метриум»: Спрос на новостройки Московской области упал на 5,5 %

По итогам января 2025 года спрос на новостройки в Московской области сократился на 5,5 процента относительно декабря 2024-го и составил 3,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). О том, что покупатели отвернулись от подмосковной «первички», сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

При этом за год спрос на такое жилье вырос на 9,5 процента. Динамику в январе эксперты объяснили сезонным сокращением покупательского интереса. Средняя цена «квадрата» новостроек под Москвой за месяц выросла на 1,1 процента, до 195,6 тысячи рублей. Согласно прогнозам ГК «Ферро-Строй», в будущем рост стоимости жилья только ускорится, когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку.

Отмечается, что второй месяц подряд на рынке новостроек Подмосковья фиксируется рекордно низкая доля сделок с ипотекой — сейчас она составляет 58 процентов. Это связано с широким распространением рассрочек.

Ранее сообщалось, что предложение новостроек в Москве сократилось на 5,4 процента за месяц.