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20:47, 13 февраля 2025Силовые структуры

Предложивший российскому таможеннику миллионную взятку иностранец пойдет под суд

В Алтайском крае пройдет суд над иностранцем за предложение взятки таможеннику
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя одной из республик ближнего зарубежья, который предложил российскому таможеннику взятку в размере 10 тысяч долларов США, что эквивалентно примеррно миллиону рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Иностранец проходит обвиняемым по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина предложил таможеннику нарушить процедуру контроля и выпустить его из России в Казахстан с грузом, который не соответствовал заявленным сопроводительным документам. Сотрудник таможенной службы отказался и сообщил о происходящем правоохранителям.

Ранее в Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации по подозрении в коррупции.

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